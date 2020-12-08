Умер последний министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников

Ушел из жизни российский и советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Евгению Шапошникову было 78 лет.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина, похороны бывшего главы Минобороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище, расположенном в Мытищах.

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 17-летнем возрасте начал служить в Вооруженных силах СССР. Был старшим летчиком и штурманом полка, после командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. Занимал пост командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, а затем стал заместителем командующего ВВС Одесского военного округа.

В 1990 году был назначен главнокомандующим Военно-воздушных сил — заместителем министра обороны Советского Союза. С августа по декабрь 1991 года был министром обороны СССР. В том же году ему было присвоено звание маршала авиации.