Заслуженного врача Вадима Розенталя нашли мертвым в лесу под Москвой

Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Вадим Розенталь погиб от черепно-мозговой травмы в подмосковном лесу.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. По данным правоохранительных органов, трагедия произошла в садоводстве «Озёрный» в Московской области. Родственники 82-летнего врача утверждают, что Розенталь ушел в лес, чтобы срубить дерево. Оно упало на него, в результате чего медик получил смертельную травму головы.

Следственные органы инициировали проверку по факту обнаружения трупа врача с черепно-мозговой травмой.

Вадим Розенталь был врачом высшей квалификационной категории. Он принимал участие в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, за что был награжден орденом «Знак Почета».

Возглавлял основанный им же «Институт экологической реабилитации». Написал книгу «Индивидуальное питание». Работе в медицине он посвятил более 50 лет своей жизни.