Попова заявила, что летальность от коронавируса в России остается ниже средней по миру

В России летальность составляет 1,7%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве смертей от коронавируса в России. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что по мире летальность в среднем составляет 2,3% и эта цифра больше, чем по России. В России умирают 1,7% разразившихся.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано 67,8 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 1,56 миллионов человек. В России тем временем заболеть успели 2,5 миллиона человек, выздоровели 1,9 миллиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге и Москве. По текущим данным, до 40% от общего количества подтвержденных случаев заражения приходятся именно на эти два города.