Глава Роспотребнадзора высоко оценила меры властей Петербурга по борьбе с распространением COVID-19

В среду, 9 декабря, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой обсуждались меры, принятые властями в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в городе.

Глава ведомства назвала ограничения, введенные в Северной столице сегодня, «адекватными ситуации» и подчеркнула, что главное — неукоснительно следовать правилам, а также контролировать их соблюдение. Попова также отметила, что ситуация в Петербурге сложная, но управляемая. Руководитель Роспотребнадзора добавила, что заболеваемость удалось стабилизировать — теперь нужно добиться её снижения.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге вновь было выявлено более 3,7 тысяч новых случаев заражения. Общее число заболевших приблизилось к 160 тысячам человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт Роспотребнадзора объяснил высокую смертность от коронавируса среди петербуржцев.