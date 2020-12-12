Названы опасные для жизни народные методы лечения коронавируса

Граждане убеждены, что могут победить инфекцию «бабушкиными» рецептами.

Эксперты рассказали, что народные методы лечения при коронавирусе не только не помогают, но и довольно часто опасны для здоровья. Об этом пишет РИА Новости. Граждане верят, что им поможет барсучий жир, отвар из чеснока или чаги, а некоторые капают себе в нос грудное молоко.

Врачи отмечают, что польза барсучьего жира не доказана – он не оказывает ни противовирусного, ни противобактериального действия и может быть использован только в качестве дополнения к терапии. Эксперты советуют пить побольше отвары лечебных трав и полоскать горло, если очень хочется лечиться народными методами.

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