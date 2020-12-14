Фоторепортаж Gazeta.SPb: в Петербурге закрыли незаконный «кровавый» квест для религиозной организации

В подвале жилого дома в переулке Джамбула вместо развлекательного квеста будет размещена религиозная организация. Комитет по контролю за имуществом (ККИ) освободил помещение от конечностей и залитых кровью стен после признания помещения собственностью города, говорится в сообщении ведомства.

Обследование ККИ провел еще в прошлом месяце и установил, что объект площадью более 220 квадратных метров в подвале жилого дома в переулке Джамбула является городской собственностью. Помещение использовалось организацией для проведения развлекательного квеста незаконно.

Пользователь был обязан завершить свою незаконную деятельность, однако продолжил развлекать людей жутким интерьером помещения.

В итоге, ККИ совместно с «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» освободили данное помещение. По предварительной информации, развлекательный квест заменит религиозная организация.

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