За год пассажиропоток в метро Петербурга снизился на треть

За год пассажиропоток в метро Петербурга снизился на треть
Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Заместитель главы метрополитена Северной столицы Юлия Звягинцева заявила, что по сравнению с прошлым годом в городской подземке стало на 33% меньше пассажиров.

Наиболее острое сокращение пассажиропотока наблюдалось во время весенних ограничительных мер, когда горожане на 80% реже стали пользоваться метро. В течение августа-сентября ситуация стабилизировалась, а на данный момент пассажиров примерно на 38% меньше, чем в то же время в 2019-м.

Замглавы метрополитена Петербурга также рассказала о наиболее популярных видах проездных у жителей города — на данный момент это, безусловно, «Подорожник». На одноразовые жетоны приходится 10% использований, а многоразовые проездные составляют около 30%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 декабря подземка Северной столицы перешла на зимний график работы.

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