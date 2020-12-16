В Петербурге коммунальщики защитят от гололеда почти 16 тысяч дворов

Работники жилищных служб приступили к превентивной обработке петербургских дворов противогололедными материалами.

Поскольку в среду, 16 декабря, в Северной столице ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также температура, близкая к нулю, есть риск образования гололедицы. В связи с этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился вычистить и обработать 15 940 дворов. «Это вопрос безопасности и здоровья петербуржцев», — подчеркнул градоначальник.

Уборкой внутриквартальных и дворовой территорией сегодня занимаются более 6 тысяч дворников и 444 единицы спецтехники. Вычистят и обработают пескосоляной смесью все проезды и тротуары во дворах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мокрый снег в Северную столицу принесет циклон «Шанталь», движущийся с северо-запада. Он сопровождается южным ветром, дующим со скоростью 4-9 метров в секунду.