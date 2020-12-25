Приставучие «звери», незаконные елочные базары и новые выплаты на детей: чем запомнится Петербургу уходящая неделя

31 декабря в Петербурге сделали выходным днем, комитет по соцполитике анонсировал выплаты на детей, в городе решили увеличивать рождаемость, ресторанам разрешили открывать «зимние террасы», общественный транспорт заработает по-новому, а на Невском снова распоясались плюшевые «животные»: эти и другие события в традиционном недельном дайджесте Gazeta.SPb.

31 декабря в Петербурге все-таки будет выходным днем. Об этом стало известно в начале недели. Такое распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Напомним, что отработать придется в субботу, 26 декабря. Таким же образом поступили и в Ленинградской области.

До 1 января все дети из многодетных семей Петербурга должны получить по 3 тысячи рублей, заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Мера предпринята для того, чтобы у юных петербуржцев была возможность получить новогодние подарки. До этого в качестве некой компенсации за отмененные новогодние елки президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить на каждого ребенка до 8 лет по 5 тысяч рублей. О том, какая еще финансовая поддержка положена семьям до конца этого года — в материале Gazeta.SPb.

Кроме того, в ходе заседания правительства власти Петербурга решили, что в городе нужно увеличить рождаемость. Для этого в Смольном предлагают сократить количество абортов. По словам Ржаненкова, чтобы убедить женщину не прерывать беременность, в медучреждениях рассказывают о существующих мерах поддержки.

Тем временем петербуржцы жалуются на приставучих аниматоров — «коней», «зебр», «единорогов» и прочих «копытных», не теряющих надежду заработать на доверчивых горожанах и туристах. Gazeta.SPb даже обратилась за комментарием к главе администрации Центрального района Максиму Мейксину. К сожалению, доказать, что «звери» занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, говорит он, очень сложно. Так что будьте осторожны и лучше обходите их стороной.

К ограничениям, касающимся работы общепита в новогодние праздники, добавились некоторые послабления. Ресторанам разрешили с 25 декабря по 10 января открывать зимние террасы. Но с оговоркой: их площадь не должна превышать площадь самого предприятия.

Есть изменения и в режиме работы общественного транспорта. В субботу, 26 декабря, он будет функционировать по графику пятницы, с 31 декабря по 10 января — по графику воскресенья. 1 января все перевозки прекратятся в 23:59. В ночь на 1 и 7 января отменена круглосуточная работа транспорта.

В Петербурге продолжают работать елочные базары. Вместе с ними продолжают продавать елки незаконные точки. В четверг, 24 декабря, стало известно о закрытии 16 таких мест.