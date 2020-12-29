МегаФон связал две столицы

Оператор завершил проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева» (Санкт-Петербург – Москва). Теперь автомобилисты-абоненты МегаФона могут звонить, отправлять смс и выходить в интернет на протяженности всей трассы и быть уверенными в качестве сигнала.

М-11 «Нева» почти год назад связала последним открытым участком трассы Москву и Санкт-Петербург. Автомагистраль стала дублером исчерпавшей свою пропускную способность дороги М-10 «Россия». Длина М-11 «Нева» – около 680 км. Она пролегла от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги вокруг Петербурга.

С момента открытия М-11 МегаФон построил на ней почти 100 базовых станций. На всей протяженности магистрали теперь устойчивая голосовая связь, а скорость доступа в интернет варьируется от 20 до 90 Мбит/с, подтверждают связисты.