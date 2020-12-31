Как изменится жизнь петербуржцев с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года вступят в силу новые законы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С 1 января 2021 года вступят в силу новые законы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Повышение пенсий и маткапитала, электронные медсправки и трудовые книжки, увеличение доступных для женщин профессий, массовая вакцинация от коронавируса и многое другое: Gazeta.SPb рассказывает, какие перемены ждут петербуржцев с 1 января 2021 года.

Удаленную работу официально узаконят. Вступят в силу поправки в Трудовой кодекс. По новым правилам без объявления в стране ЧС сотрудников не смогут переводить на дистанционный режим больше, чем на полгода. Начальник будет обязан предоставить необходимое оборудование, сохранить социальный пакет и прежнюю заработную плату, а также доплачивать подчиненным за взаимодействие с ними в их нерабочее время. Однако если работники больше двух дней не выходят на связь, их имеют право уволить за прогул.

Примерно в 4,5 раза сократится количество недоступных для женщин профессий. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, прекрасный пол сможет трудиться, будучи водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (фур, тракторов, самосвалов, КамАЗов и т.д.), за исключением машинистов строительной техники (бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров), членами палубной команды (боцманами, шкиперами, матросами), за исключением работ в машинном отделении судна, машинистами электропоездов (электричек), скоростных и высокоскоростных поездов (Ласточки, Сапсана и др.). Также разрешается выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020-м выбрал такой формат, смогут включить в документ записи о всем своем стаже за периоды раньше текущего года.

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

Доходы граждан, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, будут облагаться налогом по ставке в 15%. Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.

Заработает система прямых выплат по больничным, позволяющая застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования.

По желанию пациентов им начнут выдавать электронные медицинские справки. Запросить ее можно в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса «Мое здоровье».

Начнется массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас она проходит только для граждан из групп риска — врачей, учителей, соцработников, которые по работе контактируют с большим количеством людей.

Запрещается производство, реализация и сбыт так называемого «веселящего газа» (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Материнский капитал увеличат на 3,7% — до 483 882 рублей. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3% — в среднем на 1 000 рублей. К тому же все эти выплаты будут начислять на карту «Мир».

Снова будут начислять пени за долги по квартплате. Соответствующий запрет, напомним, в связи с пандемией коронавируса был введен с 6 апреля по 31 декабря. Вместе с этим закончится мораторий на поверку счетчиков. Если абонент не заменит прибор учета до указанной даты, плату начислят по существующему нормативу.

Начнет действовать закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта», а также запрещает использовать в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

Водители смогут укомплектовывать автомобильные аптечки самостоятельно в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Министерства здравоохранения.

Вступят в силу утвержденные правительством правила создания и модернизации объектов обработки, утилизации, обеззараживания и размещения твердых коммунальных отходов.

Перестанет действовать автомобильный знак «Инвалид». Нужно будет оформить электронное разрешение на парковку.

Вступит в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в таком заведении составит в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.