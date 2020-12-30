Пьяный петербуржец «оставил мину» на Ладожском вокзале

Пьяный петербуржец «оставил мину» на Ладожском вокзале
Мужчина позвонил через службу 112 . Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции задержали пьяного жителя Петербурга за лжеминирование. Инцидент произошел во вторник, 29 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина позвонил через службу 112 и сообщили, что оставил мину на Ладожском вокзале.

Вокзал осмотрели на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. В итоге опасных предметов не обнаружили. Эвакуацию не проводили. Звонившего быстро нашли. Номер зарегистрирована на 44-летнего петербуржца.

Его задержали у дома 12 по Тракторной улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино правоохранители проверяли жилой дом на наличие взрывных устройств. Сигнал об угрозе подал аноним.

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