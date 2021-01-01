Футболист на Lexus насмерть сбил пенсионера перед Новым годом

Вечером 31 декабря в Петербурге перед Новым годом произошло смертельное ДТП. На улице Академика Лебедева в аварии иномарка сбила пожилого мужчину.

За рулем автомобиля Lexus GS 300 мог находиться 25-летний футбольный тренер из Купчино, сообщает 78.ru. Известно, что 70-летний пенсионер перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за неработающего светофора столкнулись иномарки на Хошимина. Инцидент произошел на пересечении улиц Хошимина и Композиторов утром, 31 декабря.