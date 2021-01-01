На Индустриальном произошла массовая авария

На Индустриальном произошла массовая авария
В аварии могли пострадать люди, информация уточняется. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участниками инцидента стали пять автомобилей. Непонятно, есть ли пострадавшие.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 1 января, произошла массовая авария. Она стала причиной затрудненного движения. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Ударников. Там Ford Explorer «собрал четыре машины». Судя по фотографиям, некоторые участники аварии получили серьезные повреждения.

Пользователи предположили, что виной ДТП стал алкоголь. Обстоятельства инцидента тем времени остаются не выясненными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе после ДТП госпитализировали женщину с ребенком. На пешеходов наехал автомобилист в пределах «зебры».

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