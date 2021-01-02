Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами»

Леонид Агутин назвал российских артистов &#171;нищебродами&#187;
Леонид Агутин. Фото: Instagram

Певец Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами» на фоне западных артистов.

По его словам, в российском шоубизнесе существенно меньше денег. Однако отечественные звезды подбираются к определенному уровню.

Как пишет «Собеседник», артист отметил, что российская музыка существует только для отечественного потребителя . Речь идет о шансоне, роке и поп-музыке. И добавил, что российский шоу-бизнес сильно отличается от западного.

Ранее gazeta.spоb.ru сообщала, что Леонид Агутин признался, что однажды имел сексуальный опыт с двумя женщинами одновременно. Он не стал уточнять, кем были его партнерши, когда это произошло и рассказывал ли он о своем опыте супруге Анжелике Варум.

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