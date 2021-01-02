Петербурженка с темным прошлым зарезала сожителя в Колпино

В Колпинском районе Петербурге задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве своего сожителя.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу, правоохранители расследуют уголовное дело, открытое по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи подозревают ранее судимую 47-летнюю петербурженку.

Все произошло в ночь на 2 января в квартире на улице Металлургов в Колпино. Там между подозреваемой и ее 49-летним сожителем произошел конфликт, причиной которого стали личные неприязненные отношения. Следствие считает, что женщина в ходе ссоры схватилась за нож и вонзила его в грудь потерпевшего. Раненый мужчина скончался на месте.

Подозреваемую задержали. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант погиб при падении из окна на Ветеранов, задержан его земляк.