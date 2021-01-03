Смольный проверил работу Рождественской ярмарки на Манежной площади

Смольный проверил работу Рождественской ярмарки на Манежной площади
На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Павильоны Рождественской ярмарки в центре Петербурга соблюдают все эпидемические требования, сообщили в пресс-службе Смольного.

Работу ярмарки на Манежной площади проверил городской губернатор Александр Беглов. Он заявил, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции, Петербург не стал нарушать традиции проведения этого яркого праздничного мероприятия.

Рождественская ярмарка второй год подряд проводится для петербуржцев и гостей города. Она работает с 19 декабря по 10 января.

На Манежной площади открыты 120 уличных павильонов, 35 из которых — кафе. Как отмечают в Смольном, все павильоны соблюдают строгие санитарные требования. Гостей ярмарки кормят из одноразовой посуды. Павильоны расположены с учетом соблюдения социального дистанцирования. Каждый арендатор работает с QR-кодом. Масочный режим обязателен для продавцов и посетителей. Кроме того, на ярмарке на всякий случай дежурит бригада скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов приехал на традиционную рождественскую ярмарку.

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