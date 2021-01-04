На Маршала Жукова петербуржец спас женщину от насильника

Ранним утром 2 января неизвестны мужчина напал на женщину в парадной дома №43 по проспекту Маршала Жукова. К счастью, помешал преступлению прохожий, не испугавшийся насильника.

Инцидент произошел в парадной дома №43 по проспекту Маршала Жукова в Красносельском районе Петербурга, передает АН «Оперативное прикрытие», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Преступник напал на жертву, однако проходивший мимо мужчина быстро оценил ситуацию и достал газовый баллончик.

Смелый прохожий распылил содержимое баллончика прямо в лицо злоумышленнику, которому пришлось спасаться бегством. Мужчина бросился в погоню за насильником, но тот смог скрыться от преследования неподалеку от детской поликлиники. Преступника продолжает разыскивать полиция.

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