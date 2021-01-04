На Съезжинской утром 19 спасателей тушили однушку

В Петроградском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира. Спасатели почти час боролись с огнем.

Возгорание случилось сегодня утром, 4 января, в доме №12 на Съезжинской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 7:05.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь разгорелся в комнате площадью 18 квадратных метров. Пламя успело охватить обстановку на площади шесть «квадратов».

На место прибыли 19 спасателей на четырех спецмашинах. Они ликвидировали огонь к 7:43.

Причины возгорания устанавливается.

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