На Дальневосточном сотрудники ДПС после погони задержали водителя

На Дальневосточном сотрудники ДПС после погони задержали водителя
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 5 января в Петербурге произошла погоня с последующим арестом.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Дальневосточном проспекте. Водитель проигнорировал просьбу сотрудников ДПС остановиться. За ним была организована погоня. В итоге нарушителя задержали.

«На Дальневосточном от Зольной в сторону Коллонтай чудики, ехавшие передо мной, не остановились по требованию сотрудников ДПС. Потом повернули на Коллонтай на красный. Через несколько минут их взяли во дворе дома № 6 по Дальневосточному», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Во время погони пострадала машина ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что столкновение произошло возле пешеходного перехода. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, «в результате дорожного происшествия пострадавших нет.

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