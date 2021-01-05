Собчак прокомментировал петербургское ДТП с каретой

Телеведущая не удивилась, когда прочитала новость.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о ДТП с каретой в Санкт-Петербурге. Она поделилась своими эмоциями в своём Telegram-канале.

Блогер написала, что подобное вряд ли могло произойти в каком-то другом городе. Собчак отметила, что легко догадаться, что авария случилась в Санкт-Петербурге.

«Где вы ещё такое увидите, господа? Карета на полном скаку влетела в машину»,

— рассказала телеведущая подписчикам.

Напоминаем, что авария случилась 4 января напротив Троицкого собора. Там карета на полном скаку влетела в машину. В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Комендантском массовое ДТП: участники чудом остались живы. Сразу несколько автомобилей столкнулись из-за неосторожности одного водителя.