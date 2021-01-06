В России за сутки выявили больше 24 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили больше 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В России за последние сутки выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число инфицированных составило 3 308 601. Наибольшее число заражений выявлено в Москве (5142), Петербурге (3341) и Московской области (1 097).

Также за указанные период болезнь смогли побороть 23 055 человек. Умерло за последние сутки 445 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус унес жизни 58 петербуржцев.

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