Петербуржцы заметили горящий автомобиль на КАД у Большого Обуховского моста

Петербургские водители сообщили о вспыхнувшей легковушке на Кольцевой автодороге (КАД). К счастью, обошлось без пострадавших.

Кадры с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, все случилось на внешнем кольце КАД после Большого Обуховского моста. Судя по снимкам, огонь охватил автомобиль полностью. Экстренных служб на месте не видно.

«На КАД после Вантового моста в сторону Мурманского шоссе горит машина. Догорела полностью», — пишет автор снимков.

По словам петербуржцев, которые проезжали мимо места ЧП, в салоне автомобиля никого не было. Некоторые пишут, что за рулем была девушка, она «точно жива».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вспыхнувшую однушку в Юнтолово потушили за полчаса.