Клинтон шутливо отреагировала на блокировку Трампа в Twitter

Американский политик Хиллари Клинтон пошутила над действующим президентом США Дональдом Трампом, Twitter-аккаунт которого был заблокирован на фоне беспорядков в Вашингтоне.

Клинтон репостнула свой же пост четырехлетней давности, адресованный Трампу, который тогда был ее оппонентом в президентской гонке. В твите она призывала Трампа удалить аккаунт в соцсети. Свой ретвит она сопроводила эмодзи в виде галочки.

Старый твит Клинтон стал самой популярной записью от Демократической партии во время президентской гонки в 2016 году. Всего за пять часов пост собрал более 270 тысяч репостов.

Напомним, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию». Доступ к профилям политика также закрывали Facebook, Instagram и другие соцсети.

Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли сторонников Трампа на штурм Капитолия. В ходе беспорядков протестующие ворвались в здание Сената. В это время парламентарии собрались для утверждения итогов президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Трампа заявил, что все смеются над США после блокировки аккаунте отца в Twitter.