В России вступил в силу штраф за бесплатный проезд по платной трассе

С 10 января в России начал действовать федеральный закон, согласно которому неоплата проезда по платной автомагистрали запрещена и карается штрафом.

КоАП РФ пополнился новой статьей 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог», за нарушение которой водителям легковушек грозит штраф в размере 1,5 тысяч рублей, а водителям автобусов и большегрузов — 5 тысяч рублей.

При этом нарушители, оплатившие штраф в течение 20 дней, освобождаются от административной ответственности. Кроме того, если аналогичное нарушение зафиксировали несколько раз за сутки, заплатить нужно только за один случай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшем году общая сумма штрафов, оплаченных российскими водителями, достигла почти 13 млрд рублей.