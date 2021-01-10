Гепатолог рассказал, как уберечься от гепатита С

Врач-гепатолог Игорь Никитин объяснил, что, хотя сейчас есть лекарства, гарантирующее стопроцентное излечение от гепатита С, многие пациенты запускают болезнь, поскольку не проверяются, а коварный недуг обычно протекает бессимптомно.

По статистике, о том, что он болен гепатитом С, знает лишь один человек из пяти, рассказал специалист радио Sputnik. Помимо регулярной проверки здоровья, — в том числе, на гепатит С, — можно принимать предупредительные меры, которые позволят минимизировать риск заражения.

В данном случае, важно убедиться, что при посещении врача, косметолога или тату-салона все процедуры совершались исключительно одноразовыми инструментами, которые открываются в присутствии клиента. Кроме того, важно использовать защитные средства при половом контакте — гепатит передается теми же способами, что и ВИЧ.

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