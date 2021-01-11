Пять баров Петербурга опечатали за работу в ночное время

Пять баров Петербурга опечатали за работу в ночное время
В Петербурге продолжаются ночные рейды. Фото: администрация Санкт-Петербург

В минувшие три ночи в ходе профилактического рейда выявили пять заведений-нарушителей, которые работали после 23 часов.

Заведения, работавшие ночь, были обнаружены на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания, сообщили в Смольном.

Среди нарушений названы отсутствие журнала термометрии, проведения дезинфекции, разметки для социальной дистанции и т.д.

Заведениям грозят штрафы в размере до 300 тыс. рублей. Кроме того, поймали 198 посетителей, которым также грозят штрафы. Бары опечатали и составили протоколы о временном запрете деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшим вечером и ночью в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах в ходе профилактического рейда выявили шесть заведений-нарушителей, продолжавших принимать посетителей после 19 часов.

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