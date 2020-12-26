В центре Петербурга закрыли и опечатали шесть баров за работу после 19 часов

Рейд проводился сотрудниками Комитета по контролю за имуществом при содействии представителей Следственного комитета, Роспотребнадзора и полиции Санкт‑Петербурга. Фото: пресс-служба ККИ

Рейд проводился сотрудниками Комитета по контролю за имуществом при содействии представителей Следственного комитета, Роспотребнадзора и полиции Санкт‑Петербурга. Фото: пресс-служба ККИ

Минувшим вечером и ночью в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах в ходе профилактического рейда выявили шесть заведений-нарушителей, продолжавших принимать посетителей после 19 часов.

Напомним, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все заведения Северной столицы, согласно введенным городским властям ограничениям, могут принимать посетителей только в период с 6 до 19 часов. С 30 декабря по 3 января работа общепита запрещена.

При этом по итогам вчерашней проверки игнорируют распоряжение правительства Петербурга шесть баров на улицах Гороховой, Малой Посадской, Рубинштейна, Восстания и Некрасова, а также на Литейном проспекте. Помимо прочего, в точках общепита продавали алкоголь без лицензии. Теперь заведениям придется заплатить до 300 тысяч рублей штрафа. Кроме того, к административной ответственности привлекут 259 посетителей баров-нарушителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по поручению губернатора Александра Беглова рейды по заведениям в предновогодний и праздничный периоды усилили.