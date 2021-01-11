С начала года на заледенелые дороги Ленобласти высыпали 1,5 тыс. тонн соли

С начала года на заледенелые дороги Ленобласти высыпали 1,5 тыс. тонн соли
Уборка дорог от снега. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Дорожные службы работают в режим повышенной готовности в преддверии резкого похолодания. Об этом рассказал глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Морозы ожидаются в первой половине рабочей недели. По словам Седова, всего за праздничные дни с 31 декабря по 10 января на борьбу со льдом на магистралях дорожникам потребовалось почти 1,5 тыс. тонн чистой соли.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства 47-региона, всего от снега было очищено порядка 45 тыс. километров региональных трасс, а диспетчерская служба «Ленавтодора» приняла 141 заявку от водителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром дороги и тротуары в Петербурге чистили, мыли и обрабатывали реагентами.

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