В Москве пенсионерка 20 лет хранила скелет сына в доме, а умершего сожителя вынесла на помойку

В Москве женщина из района Лефортово зашила труп умершего сожителя в занавеску и вынесла его на помойку, поскольку, по ее словам, у нее нет денег на похороны. Позже в ее квартире нашли скелет сына 20-летней давности. Женщина уже в психиатрической больнице.

Как сообщает телеканал «360», соседи москвички нашли на контейнерной площадки тело пенсионера, зашитое в занавески. Оно было перевязано лентой, а по бокам были пришиты варежки.

Со слов соседки Натальи, болеющий раком пенсионер последние два года не выходил из квартиры. Она отметила, что москвичка объяснила правоохранителям своеобразные «похороны» тем, у нее не было денег на нормальные.

Полицейские вломились к ней в квартиру, где нашли скелет ее сына, умершего примерно 20 лет назад. Мальчику было 12 лет, когда он умер от врожденной болезни. Его останки лежали в кровати в комнате, дверь в которую была загорожена шкафом.

Соседи рассказали журналистам, что сожитель женщины был сектантом и предложил ей свои услуги для лечения ребенка. Пока мальчик был жив, в квартире регулярно проводились какие-то обряды. По словам соседки, у женщины от общения с экстрасенсом «съехала крыша».

Более того, пенсионерка на протяжении 20 лет жила в квартире без света, которое ей отключили за неуплату. Еду они добывали по ночам на помойках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти подозреваемого в убийстве топором задержали через сутки после убийства.