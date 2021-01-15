Правительство Нидерландов уходит в отставку после скандала с детскими пособиями

Правительство Нидерландов уходит в отставку после скандала с детскими пособиями
Правительство Нидерландов подало в отставку. Фото: unsplash

Нидерландское правительство в полном составе подало в отставку в связи со скандалом с детскими пособиями.

Как сообщает местное издание NL Times, министры продолжат работать в кабмине до тех пор, пока новое правительство не приступит к своим обязанностям. Отмечается, что кабмин по-прежнему будет заниматься актуальными проблемами, в частности борьбе с распространением коронавируса, тогда как спорные вопросы оставят следующему правительству.

Скандал произошел после того, как власти ошибочно обвинили тысячи родителей в мошенничестве с детскими пособиями и потребовали вернуть выплаты. В некоторых случаях суммы достигали нескольких десятков тысяч евро. При этом власти вычисляли «мошенников» по национальному признаку и наличию двойного гражданства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Амстердам хочет запретить продажу легких наркотиков туристам.

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Правительство Нидерландов уходит в отставку после скандала с детскими пособиями
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