Москвичей предупредили об ответственности за акцию во Внуково в день возвращения Навального

Москвичей предупредили об ответственности за акцию во Внуково в день возвращения Навального
Оппозиционер Алексей Навальный вернется в Россию 17 января. Фото: скриншот instagram

Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях для участников несогласованной акции 17 января в аэропорту Внуково, куда прибудет из Германии оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщается на сайте надзорного органа, 15 января стражи порядка вынесли 15 гражданам предостережения о «недопустимости нарушения закона». Отмечается, что это было сделано, чтобы не допустить возможные нарушения при при проведении акции.

В пресс-службе московской прокуратуры напомнили, что правоохранители могут привлечь к ответственности организаторов несогласованного публичного мероприятия и его участников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Внуково запретило снимать журналистам прилет Навального 17 января. Причиной назвали недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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