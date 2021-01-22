Крещение, митинги и запрещенное аниме: чем Петербургу запомнится уходящая неделя

Подходящая к концу неделя, началась, вроде бы, за здравие — с крещенских купаний, а продолжилась волнениями: сначала у Гостиного двора собрались сторонники Навального, затем — противники застройки зон зеленых насаждений. Позднее выяснилось, что горожане готовы активно бороться и со звуковой рекламой. Gazeta.SPb рассказывает о главных событиях уходящей в Петербурге недели.

В понедельник, 18 января, в Петербурге прошли акции в поддержку Алексея Навального. Оппозиционер, напомним, накануне этого вернулся в Россию. У Гостиного двора собралось около сотни горожан. Там же дежурили полиция, Росгвардия и «скорая». Митинг был несанкционированным, поэтому в результате были задержаны несколько человек.

На следующий день, 19 января, на этом же месте прошла акция в защиту зеленых зон. Некоторые ее участники также оказались в автозаке, например, координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, бывший депутат МО «Финляндский округ» Светлана Уткина, муниципалы Дмитрий Прытков и Мария Воюцкая, член ТИК №13 Анна Шушпанова и активистка Наталья Баринова. Они выступали за внесение в ЗНОП около 70 территорий, которые могут застроить.

Негодовали петербуржцы и по поводу звуковой рекламы, которую порой слышно даже в квартирах. Правда, на этот раз обошлось без митингов, приравнивать к которым депутат Виталий Милонов предлагает деятельность ушлых дельцов с рупорами и портативными колонками.

19 января стало известно решение Петроградского районного суда относительно фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», вышедшего на платформе «Premier». Фемида сочла его не порочащим честь и достоинство историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Ещенко. Бывший доцент СПбГУ, напомним, обратился в суд с соответствующим иском к Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение».

В этот же день депутаты города обсудили возможность ограничить реализацию горячительных напитков на улице Рубинштейна. Они предложили уменьшить радиус мест продажи спиртного по отношению к образовательным и спортивным учреждениям.

20 января Колпинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил к показу на территории России японское аниме «Тетрадь смерти». Поводом для этого стал инцидент, в результате которого в январе в Петербурге было обнаружено тело школьника — фаната этого мультика. Известно, что ребенок просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук. Такую одежду носит главный герой анимационного фильма.

Напомним также, что 19 января в Петербурге прошли крещенские купания. Главная городская иордань расположилась рядом с Петропавловской крепостью. Воду освятил митрополит Варсонофий. После этого в нее погрузилось довольно много желающих, среди которых был и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.