Плевал в лицо и избивал: Бузова назвала подробности разрыва с Давой

Телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками эмоциональным обращением после расставания с Давой. Она заявила, что блогер избивал ее и плевал в лицо.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. В своих переживаниях Ольга Бузова поделилась тем, как Дава бил ее, а также плевал в лицо и многократно оскорблял. Помимо этого, она добавила, что он оскорблял ее, а также попросила подписчиков, которые ее любят, заблокировать бывшего возлюбленного.

«Да, и так бывает. Я его заблокировала! И, если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Мне плохо. Я могу ошибаться. Простите меня все! Но вот сейчас так», – призвала Ольга Бузова неравнодушных.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, где Ольга Бузова и Дава женятся. Церемония проходила на Мальдивах и оказалась неофициальной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бузова поделилась, как ей тяжело работать ведущей на ТНТ.