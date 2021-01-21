Бузова призналась, что ей непросто работать на ТНТ

Певица заявила, что иногда ей эмоционально тяжело на съемках.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, каково ей сниматься в программе «Бородина против Бузовой». Своими переживаниями она поделилась в Instagram.

Девушка отметила, что ей приходится нелегко. Дело в том, что Бузова привыкла пропускать все эмоциональные истории через себя и иногда это выбирает из колеи. Телеведущая добавила, что сопереживает героям и проживает с ними их боль, ситуации и проблемы. Бузова подчеркнула, что в день снимается около двух передач.

Известно, что передачу начали снимать в середине января 2021 года. Команда находится в студии с утра и до позднего вечера.

Напоминаем, что «Дом-2» закрыли на ТНТ, но проект Бузовой и Бородиной решили оставить. Раньше в его рамках обсуждались проблемы участников реалити-шоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова закричала матом после внезапной смены курса самолета.