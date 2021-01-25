Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер в столице. Ему был 41 год.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Как сообщает ТАСС, Шаляпин ушел из жизни минувшей ночью. Его супруга нашла его тело и вызвала бригаду скорой помощи. В настоящее время на месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

Директор комика Мария Малякина сообщила, что в последнее время Шаляпин страдал от депрессии. По ее словам, смерть актера подтвердила его жена. Она отметила, что последнее время он был в реабилитации, лечился.

Шаляпин был участником Stand Up Show на ТНТ. В прошлом выступал в команде КВН, а также участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

За свою актерскую карьеру он успел сняться в более 50 фильмах и сериалах, в том числе «Бумер-2», «Мужские каникулы», «Глухарь-2», «Карпов», «Бессонница» и многих других.