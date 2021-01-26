В Петербурге зафиксировано 1510 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1510 новых случаев коронавируса
Коронавирус мутирует. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 1510 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье, 24 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 564 летальных исхода. При этом вылечились 23 798 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровели 3 174 561 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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