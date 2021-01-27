В Роспотребнадзоре рассказали о заметном снижении случаев Covid-19 в марте

Россия вернется к показателям прошлого года. Фото: pixabay.com

Россия вернется к показателям прошлого года. Фото: pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад только весной этого года. До конца февраля продлится стадия стабилизации, а затем в марте пойдет спад новых случаев.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

По словам специалиста, на данный момент в России завершилась стадия медленного роста заболеваемости и началась стабилизация.

«До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня, а в марте может начаться заметное снижение заболеваемости», – пояснил Горелов.

Таким образом, к концу весны Россия сможет вернуться к прошлогодним показателям. Кроме этого, вирус полностью не исчезнет, однако снизиться заболеваемость, считает эксперт.

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