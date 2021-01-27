В России выявили меньше 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили меньше 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Несмотря на снижение заболеваемости, уровень смертности остается таким же высоким, как и прежде. Следует по-прежнему внимательно относиться к индивидуальной безопасности и следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Фото: pixabay

По информации оперативного штаба на 27 января на территории России зарегистрирован 17 741 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом у 1 843 (10,3%) пациентов заболевание выявлено как у контактных лиц и проходит без клинических проявлений. Нарастающим итогом заражение коронавирусом коснулось 3 774 672 человек. Кроме того, за последние сутки COVID-19 стал причиной смерти 594 пациентов. С начала ведения статистики жертвами пандемии, таким образом, стали 71 076 человек.

К счастью, процесс выздоровления также проходит активно — за сутки выписаны из больниц по выздоровлению 27 922 человека. В общей сложности, число успешно победивших коронавирусную инфекцию пациентов в России увеличилось до 3 202 483.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 1 813 случаев заражения COVID-19.

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