В Москве снова можно посещать рестораны и клубы в ночное время

Несмотря на отмену ограничений, соблюдение строгих требований Роспотребнадзора по-прежнему является обязательным как для сотрудников заведений, так и для посетителей. Фото: Pixabay

Несмотря на отмену ограничений, соблюдение строгих требований Роспотребнадзора по-прежнему является обязательным как для сотрудников заведений, так и для посетителей. Фото: Pixabay

В среду, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу клубов, баров и ресторанов в ночное время, действовавшее в рамках борьбы с распространением коронавируса.

До этого из-за напряженной эпидемиологической обстановки, как и в Петербурге, увеселительные заведения не могли принимать посетителей в период с одиннадцати вечера до шести утра. Проводились регулярные профилактические рейды с целью выявления нарушителей, заведения штрафовали.

Напомним, что также с 22 января в столице вернулись к работе библиотеки, музеи и другие культурные учреждения. Театры, кинотеатры и концертные залы теперь могут заполняться на 50%, а не на 25%. Кроме того, снова работают детские развлекательные центры, детские комнаты в торговых комплексах и лагеря дневного пребывания, а студены могут вернуться к очному формату обучения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие коронавирусные ограничения могут снять в ближайшее время в Северной столице.