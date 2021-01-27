В Москве снова можно посещать рестораны и клубы в ночное время

В Москве снова можно посещать рестораны и клубы в ночное время
Несмотря на отмену ограничений, соблюдение строгих требований Роспотребнадзора по-прежнему является обязательным как для сотрудников заведений, так и для посетителей. Фото: Pixabay

В среду, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу клубов, баров и ресторанов в ночное время, действовавшее в рамках борьбы с распространением коронавируса.

До этого из-за напряженной эпидемиологической обстановки, как и в Петербурге, увеселительные заведения не могли принимать посетителей в период с одиннадцати вечера до шести утра. Проводились регулярные профилактические рейды с целью выявления нарушителей, заведения штрафовали.

Напомним, что также с 22 января в столице вернулись к работе библиотеки, музеи и другие культурные учреждения. Театры, кинотеатры и концертные залы теперь могут заполняться на 50%, а не на 25%. Кроме того, снова работают детские развлекательные центры, детские комнаты в торговых комплексах и лагеря дневного пребывания, а студены могут вернуться к очному формату обучения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие коронавирусные ограничения могут снять в ближайшее время в Северной столице.

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