Итальянского врача подозревают в убийстве COVID-пациентов ради освобождения коек

Зачем врачу понадобилось "освобождать" койки таким чудовищным способом, выяснить пока не удалось. Фото: pixabay

Зачем врачу понадобилось "освобождать" койки таким чудовищным способом, выяснить пока не удалось. Фото: pixabay

В итальянском городе Монтикьяри врача Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусной инфекцией ради освобождения коек.

По данным правоохранительным органов, медик специально вводил ковид-положительным пациентам препарат, провоцирующий угнетение дыхания, передает РИА Новости. Из-за действий недобросовестного врача погибли два человека. В одном из случаев благодаря вскрытию внутри тканей и органов пациента выявили препарат, способный привести к летальному исходу при нарушении дозировки.

При этом, согласно информации издания La Repubblica, во время пика пандемии врач Карло Моска находился на передовой борьбы с болезнью. Мотивы, по которым он решился на такое преступление, пока не установлены. В материалах уголовного дела отмечается, что медсестры, работавшие вместе с Карло, между собой называли его сумасшедшим. Сейчас медик находится под домашним арестом и ожидает судебного заседания.

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