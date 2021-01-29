Коронавирус унес жизни еще 51 человека в Петербурге

В Петербурге за минувшие сутки умер 51 человек с диагнозом коронавирус.

В Северной столице за прошедшие сутки выявлено 2284 новых случая COVID-19.

Всего с начала пандемии в Петербурге 329444 случая заражения COVID-19. Скончались 9622 человека. Выздоровело 225640 человек. С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 255 462 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.