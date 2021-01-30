Центр Гамалеи разработает новую вакцину от коронавируса

Масштабы производства вакцины от COVID-19 в Петербурге пока неизвестны. Фото: pixabay

Масштабы производства вакцины от COVID-19 в Петербурге пока неизвестны. Фото: pixabay

Минздрав РФ рассказал, что Центр Гамалеи будет работать над новыми препаратами от коронавируса.

Из документа, опубликованного на портале «Госрасходы», следует, что Центр Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса и два препарата для профилактики и лечения инфекции. Специалисты разработают вакцину на основе вирусоподобных частиц.

Отмечается, что один из препаратов будет разработан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. По данным «Фармвестника», стоимость разработки вакцины составит 25 миллионов рублей, а ингибитора — более 41 миллиона рублей.

С начала пандемии в России выявлено 331956 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9686 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 229049 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.