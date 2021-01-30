Более 61 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

По данным городского координационного совета по борьбе с коронавирусом на 30 января, привились от COVID-19 61 894 жителя Санкт-Петербурга.

При этом 11 150 человек уже прошли полный цикл вакцинации. За последние сутки первую прививку сделали 5 826 петербуржцев, 1 459 привились вторично. В общей сложности, в Северную столицу поступило 105 22 комплекта «Спутника V», которые ежедневно развозят по пунктам вакцинации. На данный момент в поликлиниках осталось 43 348 комплектов.

В координационном совете отмечают, что иммунизация в Петербурге набирает темпы — увеличивается не только число желающих защититься от COVID-19, но и количество прививочных пунктов. Сейчас в городе работает 99, на следующей неделе планируется открыть еще четыре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам губернатора Александра Беглова, город на Неве полностью готов к массовой вакцинации против коронавируса.