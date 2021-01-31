В Петербурге коронавирус подхватили еще 2 160 человек

В Петербурге за минувшие сутки выявили 2 160 зараженных коронавирусом. Город занял второе место среди регионов России по числу инфицированных COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 31 января. Как сообщили в операштабе, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 284 зараженных. На третьем месте оказалась Московская область — болезнь подтвердилась у 1 082 человек. В Ленобласти новый вирус подхватили еще 217 жителей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Северной столицы назвали советы, которые необходимо выполнить перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.