В России за сутки коронавирус выявили у 18 359 человек

Россияне продолжают проверяться на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Россияне продолжают проверяться на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359.

Об этом стало известно сегодня, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных достигло 3 850 439.

Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве (2 284). Лидерами по росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (2 160 случаев) и Московская область (1 082 случая)

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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