В ДНР с 1 февраля начнут вакцинацию от коронавируса «Спутником V»

В Донецкой Народной Республике с 1 февраля начнется кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения Александр Оприщенко.
В Республику доставили несколько тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Пробная партия будет распределена по десяти вакционным кабинетам Донецка. Прививочная кампания стартует с 15:00.
Как сообщили «РИА Новости», теперь в ДНР будет 38 пунктов, где жители смогут сделать прививку от новой болезни.
Всем желающим привиться нужно будет предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать как в режиме online на сайте министерства здравоохранения республики, так и в самих медучреждениях.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Петербург 1 февраля.