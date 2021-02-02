За сутки тесты на коронавирус сдали 13 835 жителей Петербурга

В Санкт-Петербурге ежедневно проводятся тысячи обследований местных жителей на коронавирусную инфекцию. За прошлые сутки тесты на ковид прошли 13 835 человек.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля. Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие 24 часа петербуржцы 10 439 раз обратились в службу «122», чтобы уточнить интересующую информацию о коронавирусе.

С октября прошлого года 1072 петербургских волонтеров получили аккредитацию. Они выполнили 4779 заявок, которые жители города оставили по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также за последние четыре месяца 158 786 жителям города на Неве оказали гуманитарную помощь. Пожилые, одинокие люди и малообеспеченные многодетные семьи получили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество больных COVID-19, но увеличилось число госпитализаций.