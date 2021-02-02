Россия возобновляет международные рейсы еще из двух городов

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщили во вторник, 2 февраля, в оперативном штабе по борьбе с новой болезнью. Соответствующее решение принято с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее было принято решение о возобновлении с 8 февраля рейсов из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля. Принятое решение обусловлено стремлением не допустить завоз нового, так называемого «британского» штамма коронавируса на территорию России и его дальнейшего распространения