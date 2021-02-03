В Германии допустили возможность использования «Спутника V»

Страна раздумывает над поддержкой в производстве российской вакцины до получения допуска в ЕС.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в стране вполне могут начать производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отмечает, что ФПГ может поддержать выпуск препарата до получения допуска в ЕС. Об этом пишет ТАСС.

«Мы можем оказать поддержку в производстве вакцины, которая в Европе еще не допущена, тому, кто покажет данные. Здесь мы тоже посредничаем, поскольку эту пандемию мы в конечном итоге можно преодолеть только вместе»,

— сказал он.

Глава ведомства добавил, что производство «Спутника V» усложняет тем, что вакцина содержит два типа аденовируса. Он подчеркнул, что Германия готова сотрудничать с Россией, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге масочный режим продлен до 15 мая. Масочный режим могут продлить и после, если того потребует эпидемиологическая обстановка.